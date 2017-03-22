Цены пока не повышаются: Кабмин продлил на год спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа населению

Кабинет министров Украины продлил до апреля 2018 года специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других субъектов рынка природного газа по льготной продаже голубого топлива.

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«Постановление предусматривает утверждение специального положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года», - сказал заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко сегодня на заседании правительства, представляя постановление.

Проект документа был ранее подготовлен Минэкономразвития и предусматривал установление цены на природный газ для религиозных организаций и населения на уровне 4942 грн за тысячу кубометров плюс НДС и тариф на транспортировку, однако на сегодняшнем заседании правительства постановление было принято с необходимостью доработки.

«Нужно урегулировать вопрос надбавок. Всемирный банк занимает ту же позицию. Во время доработки просьба учесть позицию Минфина, а также получить позицию Минсоца (Министерства социальной политики - УНИАН)», - отметил министр финансов Александр Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене облгазы продают газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. До этого момента Кабмин должен определиться с дальнейшим ценообразованием на рынке газа для нужд населения и теплокоммунэнерго.