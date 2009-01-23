Турчинов: у «Нафтогаза» не будет финансовых проблем

При своевременной оплате потребителями полученного газа у «Нафтогаза Украины» не возникнет финансовых проблем.

Об этом Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Александр ТУРЧИНОВ назвал необоснованным заявления представителей Секретариата Президента о том, что новая цена на газ вызовет разбалансированность бюджета НАК «Нафтогаз Украины». «Обществу навязываются мифы, что эти соглашения осложняют финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что одно из главных достижений украинско-российских газовых переговоров заключается в том, что Украине и «Нафтогазу», в частности, удалось избавиться от такого «ненужного, лишнего и опасного звена», как «РосУкрЭнерго». По словам А.ТУРЧИНОВА, отсутствие посредника в украинско-российских газовых взаимоотношениях только укрепит финансовое состояние «Нафтогаза Украины».

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, проблемы, с которыми столкнулась Украина в начале 2009 года, должны всех подвести к выводу, что за газ нужно платить. «Должны сделать выводы не только в руководстве Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины», но очень важно, чтобы выводы сделали все потребители газа: нужно своевременно платить за потребленный газ. Это должно быть ответственность каждого потребителя», - отметил он.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что если за употребленный газ будут происходить своевременные расчеты, то проблем с финансовым состоянием НАК «Нефтегаз Украины» возникать не должно. «Ресурсы НАК «Нафтогаз Украины», как собственные, так и импортированные, полностью позволяют обеспечить газом всех потребителей Украины. Сейчас полностью потребляют газ украинские потребители и, в том числе, большие промышленные предприятия», - отметил А.ТУРЧИНОВ.