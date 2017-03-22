"Нафтогаз" не исключает банкротства в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает банкротства компании в случае проигрыша российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом он сказал в интервью изданию "Новое Время".

"Государство не несет ответственности по обязательствам "Нафтогаза". "Нафтогаз" просто будет банкротом. Наши активы при ликвидации "Нафтогаза" будут распродаваться, и кредиторы в пределах определенной очереди будут получать соответствующие деньги", - заявил он.

Витренко добавил, что газотранспортная система и специальные разрешения на добычу газа является собственностью государства, поэтому эти активы в случае проигрыша в арбитраже не отойдут "Газпрому".

"У "Нафтогаза" что можно забрать? Это старые здания, старое буровое оборудование, старые какие-то автомобили, но стоимость и ценность этих активов - значительно ниже, чем $50 млрд", - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

"Суммарная ценность всех наших активов ниже затребованной "Газпромом" компенсации в $50 млрд, кроме того у нас есть другие кредиторы, которые в случае банкротства захотят получить свои средства, поэтому будут определенные сложности у "Газпрома" получить финансовые ресурсы даже в случаи проигрыша "Нафтогаза", - добавил Витренко.

Хотя он считает, что вероятность проигрыша НАК в арбитраже низкая.

По словам Витренко, Украина требует от «Газпрома» вернуть 17 млрд долл. переплаты за газ, а также 12 млрд долл. недоплаты за транзит газа.

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«Это приблизительно 30 млрд долл., которые мы требуем от «Газпрома". Кроме этого мы должны понимать, что контракт не заканчивается сейчас, а 2019 году… соответственно, если сравнить, сколько он бы заплатил по старым и сколько должен платить по новым тарифам, то разница составит 15 млрд долл… Если мы еще учтем разницу в цене по контракту на поставку, приблизительно выйдем на 50 млрд долл.», - сказал он.

Также Витренко сообщил, что требования российского монополиста компании «Газпром» к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже составляют около $50 млрд, но могут возрасти до $80 млрд.

"Они требуют от нас уже около $50 млрд. Это то, что мы, по их мнению, должны были заплатить и не заплатили за соответствующие объемы газа. Если мы посмотрим на будущее, по сроку до окончания контракта, то дополнительно это будет еще около $30 млрд", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре-декабре в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа. Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, Арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.