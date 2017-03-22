Украина в январе купила газа на 394 миллиона долларов

Украина в январе 2017 года импортировала 1,6 млрд куб. м природного газа на общую сумму 394 млн долл. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Также сообщается, что компаниями, которые зарегистрированы в Австрии, было импортировано 14,3 млн куб. м газа стоимостью 3,5 млн долл., трейдерами из Великобритании – 95,9 млн куб. м на 23,4 млн долл., из Германии – 455 млн куб. м на 112,9 млн долл., из Польши – 109,5 млн куб. м на 24,3 млн долл., из Словакии – 25,9 млн куб. м на 6,3 млн долл., из Венгрии – 143,5 млн куб. м на 35,7 млн долл. и Швейцарии – 744,9 млн куб. м на 182,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», в январе 2017 года Украина увеличила импорт газа по сравнению с январем 2016 года на 59,4% – до 1,455 млрд куб. м.

По данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в январе 2017 года составила 6,0328 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.