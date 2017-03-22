Нефть подешевела до минимума с ноября – цена упала ниже $50

Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с ноября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер цена Brent составляла $49,73 за баррель, опустившись на 2,02%.

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Нефть дешевеет на фоне публикации о запасах "черного золота" в США, сообщает RNS.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 17 марта, выросли на 5 млн. баррелей — до 533,1 млн баррелей, следует из доклада Управления по энергетической информации (EIA).

Неделей ранее запасы нефти в США сократились на 200 тыс. баррелей — до 528,2 млн баррелей.

Импорт нефти в США за неделю вырос на 902 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей — до 8,3 млн баррелей

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что цена на нефть марки Brent в 2017 году в среднем составит $58 за баррель.

Медианный прогноз цены на нефть марки Brent на I квартал — $53 за баррель, на II квартал — $56. WTI, как предполагается, будет стоить на $1,4 за баррель дешевле.

30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны — члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран.

10 декабря в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. Во встрече приняли участие 12 государств. По итогам встречи было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2017 года.