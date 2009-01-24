Тимошенко: газ из ПГХ уже не принадлежит Фирташу

Премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что "Нафтогаз" уже оплатил 11 миллиардов кубометров газа из подземных хранилищ. Об этом она сказала в программе Шустер Live на телеканале Украина.

"Это газ, который по всем соглашениям должен был принадлежать Украине. Он, к сожалению, вследствие действий предыдущего руководства всякими не очень честными контрактами в хранилищах Украины был передан РосУкрЭнерго по таким ценам, по которым для Украины газ был в 2006 году и 2007 году", - цитирует Украинская правда.

Премьер отметила, что "там даже есть газ по 90 долларов".

"Весь этот газ должен был принадлежать Украине, "Нафтогазу", но сделками его переписали на РосУкрЭнерго", - подчеркнула Тимошенко.

По словам премьера "Газпром" забрал этот газ у "РосУкрЭнерго" за долги.

"В то же время, во время своей деятельности "РосУкрЭнерго" задолжал "Газпрому" 1,7 миллиардов долларов. При чем эта сумма задолженности не связана со встречной суммой задолженности Украины перед "РосУкрЭнерго" за газ", - сказала она.

Премьер подчеркнула, что "это чистый долг РосУкрЭнерго".

"Учитывая, что на 50 процентов основателем "РосУкрЭнерго" является "Газпром", то "Газпром" принял решение, что в счет этого долга они, как основатели компании, этот газ забирают", - отметила Тимошенко.

"А учитывая, что этот газ в хранилищах Украины, учитывая то, что он накапливался много лет, и что он накапливался по значительно низшей цене, "Газпром" подписал с нами соглашение по продаже 11 миллиардов кубометров этого газа по цене 153,9 доллара", - сказала она.

"Поэтому НАК "Нафтогаз" имеет такой контракт, и мы этот газ будем в ближайшее время уже растамаживать", - объяснила премьер.