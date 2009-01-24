Украина сократит потребление газа минимум вдвое

Украина планирует минимум в два раза сократить потребление природного газа за 2009-2010 гг. Об этом сообщила в программе Шустер Live премьер-министр страны Юлия Тимошенко. По ее словам, 80% обогрева используют "золотой" природный газ вместо более дешевых источников тепла.

"Значительное количество котелен имеют возможность работать на мазуте, что значительно дешевле. Почему мы потребляем газ?" - спросила Ю.Тимошенко. По ее словам, электрические котельные способны эффективно использоваться для снижения перепадов потребления энергии в дневное и ночное время, причем оборудование для таких котелен может производиться в Украине. Всё это позволит снизить цену отопления и горячей воды для населения.

Ю.Тимошенко сообщила, что в бюджете на 2009 г. правительство предусмотрело деньги на программы энергосбережения. По результатам совещания с профильными научно-исследовательскими учреждениями определены 7 альтернативных источников энергии, по каждому из которых будет принята государственная программа.