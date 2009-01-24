Хорошковский обиделся на Тимошенко и газ через таможню не пропустит

Глава Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский не признает заявлений "Нафтогаза" о том, что теперь они являются собственником газа РосУкрЭнерго в подземных газохранилищах.

Об этом Хорошковський заявил в эфире "Свобода на Интере".

"Пока у меня не будет определенных оснований, которые будут заключаться в контрактных условиях, то этот газ будет оставаться газом РосУкрЭнерго", - цитирует Украинская правда.

По его словам, в таможенных документах "в графе 1 и 3" собственником этого газа является РосУкрЭнерго.

Хорошковский добавил, что таможня не может считать этот газ газом "Нафтогаза" до тех пор, пока от него не откажется РосУкрЭнерго.

Как известно, премьер Тимошенко, Минтопэнерго и "Нафтогаз" заявляли, что "Нафтогаз" стал собственником 11 миллиардов кубометров газа "РосУкрЭнерго" в соответствии с контрактом, подписанным в Москве. Вместе с тем контракт отказался подписать директор РУЭ от Дмитрия Фирташа.

Валерий Хорошковский также возмутился заявлением пресс-службы правительства о том, что реальным собственником телеканала "Интер" является Дмитрий Фирташ.

По словам Хорошковского, Юлия Тимошенко лично договаривалась c ним о продаже канала "Интер".

"Юлия Владимировна Тимошенко вела со мной переговоры о купле-продаже Интера. Если она вела эти переговоры со мной не как с владельцем канала, то мне интересно - как с кем?" – сказал Хорошковский.

Вместе с тем в пятницу во время эфира на канале "Украина" Тимошенко в который раз заявила, что Фирташ является собственником "Интера". "За эти (коррупционные) деньги Фирташ приобрел канал Интер, на котором с утра до вечера поливает правительство", - заявил Тимошенко.