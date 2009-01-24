Прокуратура требует от «Киевэнерго» не отключать водоканал

Прокуратура Киева внесла предписание к АЭК «Киевэнерго» с требованием не прекращать ОАО «АК «Киевводоканал» поставки электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, отключение ОАО «АК «Киевводоканал» от электроснабжения может привести к необратимым последствиям, в первую очередь, ухудшению санитарного, эпидемического и экологического благополучия, а также к сложной социальной ситуации на территории столицы.

Отметим, что ОАО «АК «Киевводоканал» является единственным предприятием в Киеве, которое удовлетворяет потребности жителей столицы, медицинских учреждений, детских садов, учреждений образования, пожарных частей и других учреждений и организаций в водоснабжении, водоотводе, очистке воды и стоков.

Запланированное «Киевэнерго» отключения от электроснабжения стратегического объекта жизнеобеспечения столицы, в первую очередь, нарушает основные конституционные права граждан, а также требования закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», которым категорически запрещается отключение объектов питьевого водоснабжения и водоотвода от систем энергоснабжения, закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», в соответствии с которым граждане имеют право на безопасные для здоровья и жизни пищевые продукты, питьевую воду, условия труда, учебы, воспитания, быта, отдыха и окружающую природную среду.

Кроме того, законом Украины «О теплоснабжении» запрещено отключение от систем энерго-, газо- и водоснабжения объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения.

Более того, отключение «АК «Киевводоканал» от электроснабжения приведет к массовому повышению потребление электрической энергии и перегрузки систем электроснабжения, к возникновению системных аварий на объектах жизнеобеспечения столицы, уменьшению уровня обеспечения теплом, горячей водой населения, размораживанию систем теплоснабжения и т.д.

Предписание прокуратуры столицы, внесенное в АЭК «Киевэнерго», подлежит немедленному выполнению.

Как сообщал УНИАН, 22 января «Киевэнерго» заявило о начале отключения самых больших должников за тепловую и электрическую энергию.

23 января энергетическая компания также официально предупредила руководство ОАО АК "Киевводоконал" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканала" на конец 2008 года составлял 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компанией потреблена электроэнергия на общую сумму 19 млн. грн., при этом уплачено лишь 1 млн. грн., что составляет 5%.