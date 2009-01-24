Почему Тимошенко не договорилась с Газпромом о повышении цены транзита

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверяет, что во время переговоров с «Газпромом» невозможно было договориться об увеличении ставки транзита газа по территории Украины.

Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) 24-30 января 2009 г. сказала

По словам премьера, применить формулу определения стоимости транзита газа для Австрии, которая дала бы выгодное для Украины значение в 5 долларов за одну тысячу кубометров российского газа, на сегодня невозможно. Она отметила, что эта формула включает ряд элементов, которые крайне сложно определить, в частности, стоимость земли, которая ни в России, ни в Украине пока не известна.

«Австрийская формула имеет ряд составляющих, которые крайне субъективны и которые у нас посчитать невозможно. Например, стоимость земли, по которой проходят транзитные газопроводы. Учитывая, что газотранспортная система проходит через всю страну, я хочу видеть человека, который сможет определить стоимость каждого метра земли, точно посчитать коэффициент ее стоимости в системе транзита газа, а затем еще согласовать это с Российской Федерацией», - объяснила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, еще одной причиной высокой ставки транзита при применении австрийской формулы является высокая стоимость газа, который используется для технических потребностей.

«Цена транзита в наибольшей степени зависит от цены технического газа для прокачки, а в Австрии цена газа составляет около 550 дол. И если такой дорогой газ сжигать как технический, то, конечно, транзитная ставка может составлять сегодня 5 долл. и больше», — отметила премьер-министр.

В то же время словацкая формула, по которой и был заключен договор между «Газпромом» и «Нафтогазом», по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, является более приспособленной к украинским реалиям. «Другое дело словацкая формула — это оценка самой газотранспортной системы и стоимости ее эксплуатации: текущего ремонта, капитального ремонта, модернизации, технического газа, амортизации и плюс частица прибыли. Словацкая формула считается одной из самых удачных в Европе, поскольку там нет субъективных составляющих», — сказала она.