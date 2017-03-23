Вместо российской: в Одессу прибыл танкер с иранской нефтью для Беларуси

Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил Белта заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб.

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"Танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. т прибыл в порт Одессы и уже разгружен", - проинформировал он.

Первая партия нефти поступит на Мозырский НПЗ в течение текущей недели.

Как сообщал УНИАН, Беларусь будет импортировать нефть из Ирана через территорию Украины на фоне затянувшихся разногласий с Россией по поводу долгов Беларуси за газ. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, нефть буде поставляться в танкерах в Одессу, а уже оттуда - перевозиться ж/д транспортом в направлении Мозырского НПЗ (Беларусь).

Министерство инфраструктуры Украины в середине февраля утвердило ж/д тариф в размере 11,88 долл. за тонну для перевозки нефти в режиме транзита со станции «Одесса-Пересыпь» до станции «Бережесть», которая находится возле границы с Беларусью.