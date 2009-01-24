ГПУ: Президент не причастен к газовым сделкам

Генеральная прокуратура Украины не установила фактов, которые подтверждали бы причастность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и членов его семьи к сделкам на газовом рынке.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) от 24-30 января 2009 года сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, комментируя соответствующие заявления.

“Это же не первое такое заявление, и мы проверяли информацию и раньше, и теперь. Татьяна Всеволодовна КОРНЯКОВА сегодня (21 января) доложила, что проверка осуществлена, связь Виктора Андреевича лично или членов его семьи с газовыми сделками не установлена. Мы можем твердо сказать, что этого нет”, - сказал он.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что на днях Генпрокуратура получила письмо из Секретариата Президента о том, что, возможно, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лоббирует интересы определенных предприятий в этой отрасли.

“В ближайшее время мы обязательно проверим информацию, изложенную в нем”, - сказал он.