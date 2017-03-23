Цены на нефть отошли от минимумов, но рост запасов в США сдерживает подъем

Цены на нефть вернули положительную динамику утром в четверг после вчерашнего снижения до минимумов почти 4 месяцев, но рост добычи и запасов сырья в США продолжает сдерживать ралли.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,67 процента до $50,98 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,40 за баррель, на 0,75 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США увеличились на 5 миллионов баррелей до 533,11 миллиона за неделю, завершившуюся 17 марта, тогда как аналитики предсказывали рост на 2,8 миллиона баррелей, показали данные Управления энергетической информации (EIA) в среду.

Рост запасов объясняется наращиванием добычи нефти в США, которая увеличилась более чем на 8 процентов с середины 2016 года и сегодня превышает отметку в 9,1 миллиона баррелей в сутки.

Увеличение производства нефти в США вкупе с высоким уровнем запасов подрывают усилия ОПЕК и не входящих в картель государств, включая Россию, ранее договорившихся сократить добычу в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Среди других факторов, подогревающих "медвежьи" настроения на рынке, – низкая приверженность отдельных производителей глобальному нефтяному пакту.

Кроме того, несмотря на сокращение добычи ОПЕК+, азиатский рынок остаётся перенасыщенным.

Так, экспорт бензина из Китая в феврале обновил очередной рекорд и вырос на 76,6 процента до 1,06 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в четверг Главное таможенное управление Китая.

Экспорт дизтоплива из Китая в феврале вырос на 66,7 процента в годовом выражении до 1,32 миллиона тонн. Рост экспорта из Китая связан с тем, что местные НПЗ перерабатывают больше сырья, чем необходимо для нужд внутреннего рынка.