"Укртрансгаз" переключает направления транспортировки газа из-за взрыва боеприпасов под Харьковом

ПАО "Укртрансгаз" в связи со взрывами на складах хранения боеприпасов в Балаклее Харьковской области переключает направление транспортировки газа в этом районе.

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Об этом в Facebook написал пресс-секретарь госкомпании «Укртрансгаз» Максим Билявский.

"Укртрансгаз" перевел аварийные бригады в оперативную готовность. Проводятся переключения направлений транспортировки газа. Ближайший газопровод до складов в радиусе 4 км. Зона опасности - 5 км. Держим руку на пульсе", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области вблизи г. Балаклея на военном складе Министерства обороны сегодня ночью, 23 марта, начали взрываться боеприпасы. Проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел в зоне возможного поражения. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 человек личного состава и 50 единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.