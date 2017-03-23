"Харьковгаз" из-за взрывов остановил газоснабжение Балаклеи и ближайших поселков

ПАО «Харьковгаз» приостановило газоснабжение города Балаклеи и четырех ближайших поселков из-за пожаров на складе боеприпасов.

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Об этом на своей странице в Facebook написала специалист по связям с общественностью «Харьковгаза» Ольга Клименко

По ее словам, в данное время без газа находятся дома около 15 тыс. человек.

Клименко также добавила, что возобновление газоснабжения начнется после стабилизации ситуации в городе.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на территории военного склада Министерства обороны, расположенного вблизи г. Балаклея Харьковской области, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Как сообщил министр обороны Степан Полторак, по предварительным данным, жертв в результате взрыва нет.

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Из-за взрыва эвакуированы почти 20 тысяч. жителей близлежащих населенных пунктов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме. Государственной пограничной службой усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, работает оперативная группа ГСЧС Украины, возглавляемая временно исполняющим обязанности председателя ГСЧС Олегом Мельчуцким. Также на место происшествия отбыл премьер-министр Владимир Гройсман.