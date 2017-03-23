Нацкомиссия увеличила цену импортного угля в тарифах на электроэнергию ТЭЦ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на тепловую и электрическую энергию, которая производится на ТЭЦ и утвердила новую структуру этих тарифов на 2017 год, повысив при этом стоимость необходимого для работы централей дефицитного угля антрацитовой группы или газового угля до 2071-2222 грн за тонну. Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.

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В ходе презентации данного решения было отмечено, что пересмотр структуры тарифов на электрическую или тепловую энергию ТЭЦ и стоимости угля для работы этих станций вызван решением СНБО от 15 марта 2017 года, согласно которому было прекращено перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО, а, следовательно, и поставки дефицитного антрацита.

Также Управление генерирующих предприятий НКРЭКУ отметило, что для обеспечения ТЭЦ топливом будет необходим импорт угля по ценам, которые сложились на мировом рынке, а именно - 70,48 долл. за тонну плюс стоимость перевозки угля в порты Украины (9,84 долл. за тонну) и перевалки в порту (7,19 долл. за тонну).

«Учитывая вышеуказанное, предлагается учитывать в тарифах на отпуск электрической и тепловой энергии цену угля для антрацитовой группы – на уровне 2222 грн за тонну (с НДС) при калорийности 5584 ккал/кг и для газовой группы - 2071 грн за тонну (с НДС) при калорийности 5107 ккал/кг», - отметил представитель управления.

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В свою очередь представитель компании «Краматорсктеплокоммунэнерго» (компания-оператор Краматорской ТЭЦ) заявил, что на сегодня стоимость антрацита на мировом рынке колеблется в пределах 85-107 долл. за тонну.

Этим же решением в связи с ростом закупочных цен на уголь, Нацкомиссия повысила тарифы на отпуск электрической энергии, производимой на некоторых ТЭЦ, с 1 апреля 2017 года - на 9,2-22,7%, а также на тепловую энергию для нужд населения с 1 июля 2017 года - на 9,6-71,4%.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с некотролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».

По данным Минэнергогуля, антрацит потребляют Черниговская, Дарницкая, Сумская, Мироновская, Краматорская ТЭЦ. Запасы этого угля по состоянию на 23 марта 2017 года составляют 38,5 тыс. тонн, суточное потребление – 2 тыс. тонн, а режим поставки – 1,4 тыс. тонн в сутки.