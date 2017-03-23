Нацкомиссия передумала повышать оптовую цену на электроэнергию с 1 апреля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила запланированное с 1 апреля 2017 года снижение на 5,8% оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию и оставила в силе значение ОРЦ на уровне первого квартала. Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.

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"У меня есть следующее предложение: в существующих условиях из-за блокады мы вынуждены отменить решение о снижении. Но повышение сегодня делать, как это планировалось ранее, мы не будем… Мы будем пересматривать это решение в июле – возможно, с повышением на 1,8%", - сказал глава комиссии Дмитрий Вовк, добавив, что во втором квартале ОРЦ останется на уровне первого квартала – 1341,57 гривни/МВт-ч (без НДС).

Также он добавил, что это решение не отразится на ставках тарифов для населения.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года НКРЭКУ снизила прогнозную ОРЦ на 2017 год на 15,2%, до 1285 гривень за 1 МВт-ч. Также комиссия приняла решение о повторном снижении цены с 1 апреля 2017 года на 5,8%, до 1264 гривень за 1 МВт-ч.

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне АТО.

1 марта 2017 года Вовк заявил, что на фоне блокады зоны АТО Нацкомиссия рассмотрит вопрос о переносе снижения ОРЦ, которое было запланировано с 1 апреля 2017 года, на более поздний срок, а 20 марта он заявил о планах отменить запланированное снижение на 5,8% с 1 апреля 2017 года и увеличить значение ОРЦ со второго квартала и до конца 2017 года на 1% - до 1354,98 гривни/МВт-ч (без НДС).