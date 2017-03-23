"Укргазвыдобування" остановила Шебелинский ГПЗ и эвакуировала сотрудников из-за взрывов возле Балаклеи

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" остановила Шебелинский газоперерабатывающий завод, который расположен в Харьковской области, и эвакуировала 80 сотрудников в связи с угрозами для их безопасности, которые возникли после начала пожара на складе боеприпасов Министерства обороны возле города Балаклея.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба компании.

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"Проведена эвакуация 80 человек со скважин... Работники филиалов общества не пострадали… В связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью работников и согласно рекомендациям Харьковской облгосадминистрации, компания приняла решение о неотложной остановке с 23 марта на трое суток Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти (газоперерабатывающего завода – УНИАН)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по состоянию на 8:00 23 марта в результате взрыва вероятно была повреждена АЗС №1 Управления по переработке газа и газового конденсата, которая расположена возле складов боеприпасов, при этом операторы данной заправки были вовремя эвакуированы. Также сообщается, что в настоящее время проводятся инструктажи на случай вынужденной аварийной остановки других подразделений компании.

"С целью возможной необходимости эвакуации персонала филиалов, расположенных в опасной зоне, руководство компании поручило обеспечить готовность автобусов и резерв горючего для перевозки работников (вместе с их семьями) в безопасную зону", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Министерства обороны вблизи города Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 40-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.