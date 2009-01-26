Цены на нефть падают

Котировки нефтяных фьючерсов в понедельник 26 января демонстрируют негативную динамику после роста в ходе предыдущей сессии, сообщает k2kapital. Так, по ее итогам 23 января фьючерсы на Brent выросли на 2,98 долл. за баррель до 48,37 долл., на WTI – на 2,8 долл. за баррель и составили 46,47 долл.

Сегодня отрицательное влияние на динамику фьючерсов оказывают опасения инвесторов относительно того, что рецессия мировой экономики приведет к дальнейшему снижению спроса на нефть и других энергоносителей. Кроме того, с пессимизмом ожидаются на рынке публикация очередных макроэкономических данных в США. В частности, сегодня будет обнародован доклад по индексу ведущих экономических индикаторов, который, как ожидается, в декабре 2008 г. продемонстрировал самое большое снижение за последние 5 лет.

Также, негативный настрой участников рынка обусловлен ожиданиями публикации в ходе неделе данных по ВВП США, который согласно аналитикам, снизился в IV квартале на 5,5%, что стало самым быстрым темпом снижения за 26 лет.

Дополнительный негатив принесли данные по экспорту нефти из Ирака, которые не ограничены квотой ОПЕК. Так, накануне сообщалось, что объем поставок иракской нефти вырос в декабре 2008 г. на 6,4%.

По состоянию на 08:31 мск фьючерсы на WTI подешевели на 1,51% (-0,7 долл. за баррель) и находятся на отметке 45,77 долл. за баррель, тогда как фьючерсы на Brent потеряли 1,96% (-0,95 долл. за баррель) и составили 47,42 долл. за баррель.