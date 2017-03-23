"Укртрансгаз" перенаправил часть транзитного газа через Сумскую область в обход Балаклеи

Государственная компания – оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" перенаправила часть газа, который в режиме транзита прокачивается из России в страны ЕС, через территорию Сумской области в обход региона, где произошли взрывы на складах боеприпасов Минобороны возле города Балаклея (Харьковская область). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Транзитный поток перенаправили через Суджу (газоизмерительная станция на границе Сумской области), загруженность направления увеличилась на 82 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

Читайте также"Укргазвыдобування" остановила Шебелинский ГПЗ и эвакуировала сотрудников из-за взрывов возле Балаклеи

Также в пресс-службе сообщили, что, учитывая ситуацию в Балаклее, было принято превентивное решение о перенаправлении через станцию "Суджа" некоторых объемов газа из трубопроводов, которые проходят вблизи места взрывов и получают ресурс со станций "Писаревка" и "Валуйки" (граница Харьковской области).

"Газпром" подтвердил нашу заявку на увеличение подачи газа", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Министерства обороны вблизи города Балаклея (Харьковская область) начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 40-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. Также госкомпания "Укргазвыдобування" остановила на 3 дня работу Шебелинского газоперерабатывающего завода.