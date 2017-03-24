Нефть дорожает на заявлении министра Саудовской Аравии о сокращении экспорта

Цена нефти растет на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что в марте экспорт "черного золота" из страны в США снизится на 300 тысяч баррелей в день по сравнению с февралем, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:19 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 0,36% - до 50,74 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,46%, до 47,92 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"Экспорт может колебаться от недели к неделе, но в среднем в марте экспорт снизится", - цитирует Фалиха агентство Reuters. Он добавил, что в последующие несколько месяцев экспорт будет сохраняться на мартовском уровне.

"У нас "бычий" прогноз по ценам на нефть в перспективе трех месяцев, исходя из предположения, что запасы (нефти в США - ред.) существенно снизятся во втором квартале 2017 года, а также что входящие и не входящие в ОПЕК производители нефти будут соблюдать соглашение по сокращению добычи", - приводит агентство слова неназванных аналитиков BMI Research.