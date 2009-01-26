Ливия может национализировать иностранные нефтяные компании в том случае, если цена нефти на мировом рынке не увеличится до 100 долл/баррель.

Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил лидер ливийской революции Муамар Каддафи в ходе переговоров с королем Испании Хуаном Карлосом.

"Существуют предложения национализировать нефтяную и газовую промышленность, - цитирует ливийского лидера информационное агентство ДЖАНА. - Мы хотели бы, чтобы этого не произошло, и надеемся, что цены на нефть поднимутся до приемлемого уровня". "Цена на уровне 100 долларов /за баррель/ является вполне разумной", - подчеркнул М.Каддафи. Он добавил, что такой порядок цен позволил бы Ливии контролировать свою нефтяную промышленность без иностранного участия.

Национализация - это "законное право", подчеркнул М.Каддафи, хотя и поспешил успокоить испанского монарха в том, что решение о национализации не будет внезапным. "С иностранными партнерами должен быть достигнут компромисс", - указал ливийский лидер.