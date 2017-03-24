Венесуэла потребовала от России сократить добычу нефти

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) направила своим партнерам, в число которых входит российская "Роснефть", письмо с требованием сократить добычу углеводородов в поясе реки Ориноко, сообщает Росбалт со ссылкой на Коммерсант.

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По словам собеседника издания, речь идет о практически полной остановке добычи на проектах СП Petromiranda, где у "Роснефти" - 32%, у "Газпром нефти" - 8%, а остальное находится в собственности PDVSA. Также ограничить добычу венесуэльская компания намерена на проектах Petrourica, который делает с китайской CNPC, и на совместном проекте с итальянской Eni Petrojunin.

Источник издания поясняет, что PDVSA пошла на такой шаг, поскольку стала показывать отрицательную динамику в соблюдении положений соглашения ОПЕК о сокращении добычи, которого картель достиг в ноябре 2016 года. Согласно оценке Международного энергетического агентства, к февралю 2017 года компания выполнила обязательства по уменьшению объема добычи только на 18%.

"Роснефть" и "Газпром нефть" отказались от комментариев. Также газета направила запрос в посольство России в Венесуэле, однако на момент публикации материала ответ не был получен. Министерство энергетики России в разговоре с корреспондентом издания подчеркнуло, что официальная информация по этому поводу еще не поступала.