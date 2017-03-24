Украина сегодня способна реагировать на все энергетические угрозы – Гройсман

Украина сегодня имеет четкую сформированную программу достижения энергетической независимости и способна реагировать на все энергетические угрозы. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы сегодня институционально способны адекватно реагировать на все энергетические угрозы, более того, мы работаем с международными экспертами в этой сфере. У нас сформирована четкая программа обеспечения нашей энергетической независимости и энергетической безопасности", - сказал он.

В ответ на вопрос одного из народных депутатов Гройсман сообщил, что правительство изучит вопрос создания в Украине Центра энергетической безопасности НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Украина имеет все возможности и ресурсы для того, чтобы уже в среднесрочной перспективе стать энергонезависимым государством, например, снизив потребление природного газа. Также он отмечал, что Украина должна максимально нарастить собственную добычу "голубого" топлива и проводить политику энергоэффективности.

По информации "Нафтогаза", Украина в течение октября 2016 года - февраля 2017 года использовала 6,4 миллиарда кубометров газа, что на 9% меньше показателя пяти месяцев отопительного сезона 2015-2016 годов.