Глава ОПЕК: картель соберется раньше

Очередное заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может состояться раньше намеченного срока в случае, если цена на "черное золото" марки Brent будет продолжать снижаться и опустится ниже отметки 40 долл. за баррель. Об этом в интервью ангольским СМИ сообщил президент картеля Жозе Ботельо де Васконселос, передает k2kapital.

Глава ОПЕК отметил, что цена нефти не должна опускаться ниже 75 долл. за баррель, чтобы обеспечить стабильное финансирование разработки нефтяных месторождений. Он также подчеркнул, что картель готов продолжить сокращение добычи, если цена не достигнет этого уровня.

С 1 января ОПЕК сократил добычу на 2,2 млн. баррелей в день, пытаясь остановить падение цен. С начала осени прошлого года картель принял решение сократить добычу в общей сложности на 4,2 млн. баррелей в день.

Сегодня нефтяные котировки закрепились на отрицательной территории. По состоянию на 9:42 мск фьючерсы на WTI упали на 2,09% (-0,97 долл. за баррель) до отметки 45,5 долл. за баррель, тогда как фьючерсы на Brent потеряли 1,78% (-0,86 долл. за баррель) и составили 47,51 долл. за баррель. Инвесторы по-прежнему опасаются, что на фоне усугубления рецессии спрос на энергоносители будет сокращаться.

Напомним, очередное заседание ОПЕК должно состояться 15 марта в Вене. На ближайшее заседание ОПЕК приглашены страны, не входящие в картель, такие как Россия, Азербайджан и Норвегия.