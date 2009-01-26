Мир обращается к альтернативной энергетике

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA начинает свою работу в понедельник, 26 января, в Бонне, сообщает Немецкая волна. Цель новой организации - содействие развитию альтернативной энергетике.

Двухдневная учредительная конференция Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA начинается в понедельник, 26 января, в Бонне. По словам министра окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), учреждение такой организации продиктовано необходимостью "нейтральных консультаций" представителей различных государств по вопросам альтернативного производства энергии.

Как пояснил в интервью радиостанции RBB министр, IRENA может содействовать, например, североафриканским странам в перспективных разработках в области солнечной и ветроэнергетики. При этом речь идет не только о технологической составляющей, но и о перспективах сбыта энергии, в том числе в Европу.

По словам министра, на которые ссылается информационное агентство dpa, в задачи агентства не входит проведение вспомогательных маркетинговых операций для немецких предприятий. "Речь идет об оказании помощи не предприятиям, а государствам", - подчеркнул Габриэль.

На открытии агентства в Бонне ожидаются представители более 100 государств. По информации dpa, о своем согласии участвовать в работе IRENA заявили правительства более 50 стран.