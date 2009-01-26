Яценюк не исключает пересмотра газовых контрактов

Народный депутат, экс-председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что невыгодные газовые контракты с Россией могут быть пересмотрены, если изменится политическая и экономическая ситуация.

Об этом он заявил 25 января, в эфире аналитической программы «Евгений Киселев. Наверху» на телеканале TBi.

«Не бывает вечных договоренностей», - сказал А.ЯЦЕНЮК по этому поводу и добавил, что и российской, и украинской сторонам нужно быть готовыми снова сесть за стол переговоров.

«Можно проиграть битву, чтобы выиграть войну, но нельзя проиграть войну, даже не ввязываясь в битву», - так охарактеризовал московские газовые договоренности премьера Юлии ТИМОШЕНКО экс-спикер.

«Мы получили в результате высочайшую базовую цену…Мы получили контракт на десять лет, который практически невозможно поменять. Мы получили непрогнозируемую ситуацию по окончательной цене, потому что в той формуле, в которой подписан контракт, там нет никаких энергетических продуктов, на которые влияет Украина», - обратил внимание А.ЯЦЕНЮК.

«Этот контракт очень тяжелый. Этот контракт, фактически, сегодня лишает какой-либо целесообразности для России проводить переговоры о приватизации газотранспортной системы (Украины). Если дела будут двигаться так дальше, то объем тех долговых обязательств, которые будут у НАКа перед российским «Газпромом»… будет таков, что я не исключаю, что это одна из моделей, как российский «Газпром» может получить контроль над украинской системой газотранспортной», - отметил политик.

Касаясь устранения с украинского газового рынка «РосУкрЭнерго», А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Эта компания принадлежит на 50% «Газпрому», после этих переговоров зашла компания, которая на 100% принадлежит российскому «Газпрому». Т.е. какова цель была у «Газпрома»? Убрать посредника, в котором он владеет только половиной и засунуть посредника, который владеет 100%. Абсолютно нормальный, понятный, четкий бизнес-интерес».