Нацкомиссия таки повысила оптовую цену на электроэнергию - вырастет с третьего квартала (документ)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

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Об этом говорится в постановлении регулятора, которое опубликовал эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус на своей странице в Facebook.

НКРЭКУ утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт-час.

Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.

"Вчера НКРЭКУ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял. Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала - это даже больше, чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭКУ", - заявил эксперт.

"Мы обжалуем это постановление в суде. И, думаю, кого-то ждут уголовные дела", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта НКРЭКУ отменила запланированное с 1 апреля 2017 года снижение на 5,8% оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию и оставила в силе значение ОРЦ на уровне первого квартала. Комиссия отказалась от увеличения с 1 апреля оптовой рыночной цены на электроэнергию на 1% - до 1354,98 грн/МВт-час, о чем заявляла ранее.

«У меня есть следующее предложение: в существующих условиях из-за блокады мы вынуждены отменить решение о снижении. Но повышение сегодня делать, как это планировалось ранее, мы не будем… Мы будем пересматривать это решение в июле – возможно, с повышением на 1,8%», - сказал глава комиссии Дмитрий Вовк, добавив, что во втором квартале ОРЦ останется на уровне первого квартала – 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС).

Также он добавил, что это решение не отразится на ставках тарифов для населения.