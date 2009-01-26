Ванникова: СНБО рассмотрит газовые договоренности с Россией

30 января может пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны по газовым договоренностям с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, во время заседания могут быть проанализированы последствия газовых договоренностей для экономики Украины и крупных промышленных предприятий.

В частности, предусматривается, что члены СНБО «обсудят шаги, которые могли бы действенно поддержать металлургическую и химическую отрасли, которые оказались в угрожающем положении в результате экономического и энергетического кризиса», - сказала она.