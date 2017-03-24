Порошенко утвердил план ротации членов Нацкомиссии по энергетике и коммунальным тарифам

Президент Украины Петр Порошенко утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Соответствующий указ №78/2017 от 23 марта опубликован на веб-портале главы государства.

Согласно плану ротации, подлежат увольнению в срок не позже 18 месяцев со дня вступления в силу закона о НКРЭКУ глава регулятора Дмитрий Вовк и член Нацкомиссии Руслан Машляковский.

Кроме того подлежат увольнению в срок не позже 6 месяцев члены НКРЭКУ Юрий Голляк и Владимир Евдокимов.

Еще 12 месяцев со дня вступления в силу закона о НКРЭКУ могут работать на своих должностях члены Нацкомиссии Виктория Морозова и Борис Цыганенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на различных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о НКРЭКУ. 14 июля Рада не смогла принять законопроект и отправила документ на повторное второе чтение. 22 сентября парламент принял во втором чтении и в целом закон о НКРЭКУ. 23 ноября 2016 года закон подписал президент.

Согласно закону, члены НКРЭКУ будут отбираться конкурсной комиссией, тогда как сейчас всех членов Нацкомиссии назначает президент Украины. Конкурсная комиссия будет формироваться следующим образом: два человека от президента Украины, два от Верховной Рады и один от Кабмина.

Также Нацкомиссия должна получить финансовую независимость от государственного бюджета путем организации своей деятельности за счет взносов участников энергетического рынка Украины.