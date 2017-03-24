В России ожидают снижения цен на нефть до $40

Банк России прогнозирует снижение цены на нефть до $40 за баррель к концу 2017 года.

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Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

«Банк России учитывает неопределенность на рынке нефти и продолжает придерживаться консервативного подхода к прогнозу, закладывая в него снижение цен на нефть до $40 баррель к концу 2017 года и сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем», — говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36% - до 50,74 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,46%, до 47,92 доллара за баррель