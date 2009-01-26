Польша получает 76% газа через Украину

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG утверждает, что до сих пор не получает 7 млн. кубометров газа, предусмотренных контрактом со швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго", который поставлял этот газ в Польшу через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении польской компании.

Между тем PGNIG заявил о полном возобновлении поставок газа по контракту с российским «Газпромом» через Беларусь.

«За последнее время поставки газа в пункте Высокое (на границе с Беларусью) вернулись к законтрактованному уровню и состоянием на 08.00 26 января 2009 года проходили на уровне около 7 млн. кубометров в сутки», - отмечает компания.

В то же время, по данным компании, через пункт в Дроздовичах (на границе с Украиной) PGNIG получает всего 7 млн. кубометров, которые поставляет “Газпром”, из 14 млн. законтрактованных. «Это значит, что контракт с "РосУкрЭнерго" не выполняется», - подчеркнули в компании.

PGNIG сообщил, что, таким образом, Польша получает всего 76% газа от законтрактованных объемов импорта.

22 января PGNIG заявил, что после возобновления газовых поставок через украинскую газотранспортную систему не получает 7 млн. кубометров газа, законтрактованного в "РосУкрЭнерго".

Польша для обеспечения внутренних потребностей импортирует 70% газа, свыше 90% которого из России и через российскую газотранспортную систему из стран Центральной Азии.

PGNIG по контракту с RosUkrenergo от 17 ноября 2006 года получает свыше 2,3 млрд. кубометров газа в год.

По условиям настоящего контракта, который теряет действие 1 января 2010 года, он может быть автоматически продлен на 2 следующие года.