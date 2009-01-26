Ющенко обсудит с ЕК модернизацию украинской ГТС

Президент Украины Виктор Ющенко обсудит с руководством Европейской комиссии вопросы сотрудничества в модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук накануне вылета украинской делегации в Брюссель.

В частности, по его словам, во время встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу будут обсуждаться, в числе прочего, вопросы, касающиеся модернизации украинской ГТС. Он напомнил, что В.Ющенко неоднократно говорил об этом, и теперь украинская сторона хочет услышать мнение Еврокомиссии по этому поводу.

«Понятно, речь идет и о привлечении инвесторов. Но в первую очередь будет обсуждаться формат возможного сотрудничества», - сказал А.Гончарук.

Информируя о рабочем визите Президента, А.Гончарук напомнил, что он проходит по приглашению председателя Еврокомиссии. «Формат действительно очень рабочий, визит очень короткий, я бы сказал даже, как говорят, молниеносный», - сказал он. Визит предусматривает рабочий завтрак В.Ющенко с Ж.Баррозу 27 января, а также с другими представителями Еврокомиссии, которые занимаются вопросами энергетического сотрудничества.

По словам А.Гончарука, в ходе встречи речь будет идти о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере, обеспечении энергетической безопасности Европы. Он также отметил, что на конец марта запланирована конференция доноров по модернизации украинской ГТС.

Кроме того, по словам А.Гончарука, будет обсуждаться вопрос сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство», а также вопрос о подписании соглашения между Украиной и ЕС о политической ассоциации.

По данным А.Гончарука, в ходе визита в Брюсселе планируется встреча с представителями ряда западных СМИ.