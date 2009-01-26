Если Европе нужен газ – пусть заплатит больше, чем Россия

Если Европе нужен газ, на мой взгляд, должны быть созданы условия для эффективной продажи газа. Страны, желающие потреблять азербайджанский газ, должны между собой создать благоприятные условия для того, чтобы азербайджанское топливо дошло до Европы. Об этом заявил в Баку на расширенном заседании Каспийского интеграционного делового клуба (CIBC) заместитель председателя Милли меджлиса (ММ) Азербайджанской Республики, председатель постоянной комиссии по экологии, природным ресурсам и энергетики ММ Валех Алескеров, сообщает ИА "Туран".

"Азербайджан уже показал себя как надежный поставщик энергоресурсов, построив такие трубопроводы как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Эрзурум", цитирует Алескерова пресс-служба CIBC.

"Если Европа готова заплатить Азербайджану и Туркменистану за их газ больше, чем Россия или Китай, то проблем с поставками не будет", - подчеркнул вице-спикер. По его словам, Европе следует перейти от деклараций к реальным действиям, чтобы получить азербайджанский и туркменский природный газ.

Он напомнил, что 16 декабря 2008 года в первом чтении парламент принял законопроект "О применении специального экономического режима к предназначенной для экспорта нефтегазовой деятельности". Второе чтение законопроекта планируется на заседании весенней сессии Милли меджлиса (парламента Азербайджанской Республики) в феврале 2009 года. Согласно документу, отметил вице-спикер, планируется в будущем упростить налоговый режим для компаний, работающих в Азербайджане в нефтегазовой сфере. "Этот закон также открывает новые возможности и для нефтяного сектора и предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин подрядчиков нефтегазовых контрактов, вне зависимости от того, выполняют они строительные работы, либо оказывают услуги", - отметил Алескеров.