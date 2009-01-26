Южную Осетию полностью подключат к газу через 3 недели

Не менее трех недель потребуется для полного подключения Цхинвали к российскому газу, транзит которого Грузия возобновила на минувшей неделе. Об этом заявил РИА «Новости» генеральный директор югоосетинского гособъединения "Энергетика" Алан Габараев.

Южная Осетия получает российский газ по трубопроводу, проходящему через Грузию. Прямой газопровод планируется построить к середине 2009 года. Транзит российского природного газа в Южную Осетию был прерван в день начала боевых действий 8 августа прошлого года.

"Думаю, для того, чтобы подача газа охватила весь город, потребуется не менее двух-трех недель, а может быть и больше. Нужно проделать большую работу по подготовке объектов к приему газа, чтобы не случилось ЧП. Наши сотрудники должны зайти в каждый дом и каждую квартиру, чтобы удостовериться в том, что нет утечки газа", - сказал Габараев. По словам Габараева, первым газ начала получать в минувшую субботу республиканская хлебопекарня. Гендиректор "Энергетики" отметил, что газ также поступил в "Шанхай" - один из жилых районов Цхинвали. Планируется также, что в понедельник газ получат жители еще двух районов города. Габараев уточнил, что за поставленный газ республика предоставила Грузии предоплату. "Согласно заключенному в январе с компанией "Итера-Грузия" контракту, в начале каждого месяца мы будем делать заявку на необходимый объем газа и вносить предоплату. Только после этого газ будет идти в республику", - отметил он. Глава "Энергетики" сообщил, что на январь Южная Осетия сделала заявку на 0,5 миллиона кубометров газа. "Мы исходили из того, что большая часть месяца уже прошла, и кроме того мы понимали, что не сможем подать газ одномоментно во весь город. Вообще же, в среднем в зимние месяцы Цхинвали потребляет около трех миллионов кубометров газа в месяц", - сказал Габараев. По его словам, контракт с Грузией подписан на 9 миллионов кубометров. При этом цена за одну тысячу кубометров газа составила 645 лари. Габараев отметил, что грузинская сторона настояла на том, чтобы расчет велся в лари - грузинской национальной валюте.