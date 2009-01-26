ЕС сократит импорт российского газа, РФ не дополучит прибыли

Европейский Союз после «газовой войны» предпримет шаги по сокращению импорта российского газа.

Такое мнение выразил российский политик Борис Немцов в интервью радио «Эхо Москвы».

«Окончательного отказа от российского газа не произойдет. Но его доля на европейском рынке уменьшится. Если сейчас доля российского газа где-то процентов 40 в общем балансе газовом Европы, то, я думаю, что в течение 50 лет эта доля сократится до 20%», - сказал Б.Немцов.

По его мнению, это повлечет огромные убытки для России потому, что «Газпром» является основой и российской энергетики, и российской экономики.

«Поэтому, конечно, эта война, она нанесла огромный ущерб России», - подчеркнул он.

Б.Немцов также сообщил, что кроме того, непоставки газа в Европу приводили к потерям для российского бюджета где-то в 70-75 млн. долл. в сутки. Таким образом, за 20 дней войны Россия потеряла около 1,5 млрд. долларов, нужных нам сейчас в условиях дефицита российского бюджета.

По его мнению, эти деньги вернуть не удастся.