Укртатнафта снизила цену на дизтопливо на 400 грн.

ЗАО "Укртатнафта" (Кременчуг, Полтавской обл.) на 8% или на 400 грн. понизила цену на дизтопливо (ДТ).

Как сообщает официальный сайт компании, тонна зимнего ДТ с 26 января 2009 года при отгрузке автотранспортом составила 5050 грн/т против 5450 грн/т 23 января, а при отгрузке железнодорожным транспортом 4950 грн/т, против 5350 грн/т.

Цена на бензины осталась неизменными.

В компании заявляют, что изменение цены связано с вступлением в действие 10 января 2009 года изменений в Законе Украины "О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)".