Итальянцы готовы инвестировать $2 миллиарда в нового оператора ГТС Украины - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" планирует завершить переговоры с потенциальным инвестором для создаваемого в Украине ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в ближайшие три месяца, пишет ZN.UA.

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По словам журналистов издания, участники переговорного процесса называют среди наиболее реальных претендентов в инвесторы итальянскую компанию Snam, которая заинтересована в импорте российского газа.

"По информации ZN.UA, заинтересованы в этом и словаки. Но именно итальянская компания готова инвестировать в украинскую ГТС 2 млрд долл. А главное — обеспечить загрузку украинской ГТС, которую "Газпром" грозится оставить без транзитного газа после окончания действия так называемого транзитного контракта с "Нафтогазом" 31 декабря 2019 г", - отмечает издание.

В то же время, тесные отношения итальянского претендента с "Газпромом" сами по себе настораживают, и следует учитывать опасность того, что компания может оказаться "троянским конем", идет речь в статье.

В октябре прошлого года сообщалось что, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В рамках данной реформы, 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».