Вместо российской: Беларусь получила партию иранской нефти

Партия нефти из Ирана размером 80 тысяч тонн прибыла на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ, передает Sputnik.

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Сообщается, что нефть была привезена на НПЗ по железной дороге в цистернах.

Ранее танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт "Южный" в Одессе, где нефть была перегружена в цистерны и отправлена в Беларусь.

Белорусские НПЗ в настоящее время испытывают трудности с сырьем после уменьшения объемов поставок российской нефти в Беларусь.

Беларусь начала поиск альтернативных поставок нефти в республику после того, как во втором полугодии 2016 года Россия, на фоне газового спора, начала секвестр нефтяных поставок в республику.