Ривненская АЭС продлила срок ремонта третьего энергоблока

Ривненская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», продлила до 1 апреля 2017 года срок ремонта третьего энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«В связи с увеличением объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ривненской АЭС (реактор типа ВВЭР-1000) продлена до 1 апреля в соответствии с оперативной заявкой», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта 2017 года энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта, который предусматривает устранение межконтурной неплотности парогенераторов. Ремонт должен был завершиться 23 марта, однако был продлен до 25 марта.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.