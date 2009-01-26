ОПЕК: цена барреля нефти в 2009 г. - $45-50, в 2010 - $72

Средняя цена барреля нефти в 2009 году составит 45-50 долларов, в 2010 году - 72 доллара и в 2011 году - 85 долларов, считает осведомленный источник в ОПЕК. Как сообщает РИА Новости, источник заявил кувейтскому агентству КУНА в Вене в понедельник, что, по расчетам организации стран-экспортеров нефти, во второй половине этого года средняя цена барреля составит 60 долларов.

По мнению источника, стоимость нефти на мировом рынке в предшествовавший период могла упасть до уровня 20 долларов за баррель, если бы не израильское вторжение в Газу и газовый кризис начала года, вызванный торгом Украины с Россией. По его словам, в текущем году, по прогнозам ОПЕК, ежедневный спрос на нефть упадет в этом году на 200 тысяч баррелей под воздействием глобального финансового кризиса, вызвавшего экономический спад в мире, и в связи с "беспрецедентным ростом" объема нефтяных резервов в странах-потребителях нефти, который составляет на сегодняшний день 76 миллионов баррелей.

Источник, которого агентство не называет, оговорился, что некоторые аналитики и специализированные организации считают такой прогноз ОПЕК "слишком оптимистичным". ОПЕК не намерена проводить в ближайшее время чрезвычайных конференций по вопросам об объемах добычи нефти, поскольку результаты решений алжирской конференции ОПЕК могут проявиться только во второй половине февраля, а в марте состоится очередная конференция организации, сообщает КУНА со ссылкой на заявление источника.