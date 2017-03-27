"Центрэнерго" по результатам тендера более чем вдвое переплатит за трубы – СМИ

ПАО «Центрэнерго» 15 марта по результатам тендера заказало ООО «Укрстальпостач» стальных труб на 5,01 млн грн.

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Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».

К августу поставят 26 т бесшовных горячедеформированных котельных труб для Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС.

Из общего объема 20 т приходится на самую дорогую трубу Х32×6 из жаропрочной низколегированной стали 12Х1МФ для Углегорской ТЭС по 192 тыс грн./т. Год назад энергетики покупали ее на 11% дешевле – по 171 тыс грн./т.

Труба Х 42×4×6000-8000 из стали 12Х1МФ для Трипольской ТЭС стоит 190 тыс грн./т. В прошлом году ее приобрели на 19% дешевле – по 155 тыс грн./т.

Зато их рыночная цена в январе этого года составляла 72 тыс грн./т., что в 2,5 раза дешевле нынешнего тендера.

Кроме того, трубы из стали 20 заказали по 102-110 тыс грн./т. На днях ОП «Атомэнергомаш» ГП «НАЭК «Энергоатом» закупило подобную трубу из стали 20 на треть дешевле – по 63 тыс грн./т.

ООО «Интербизнессервис» и ООО «ЕМ Групп Украина» не допустили к аукциону из-за отсутствия адресов и контактных данных контрагентов в справках об опыте. Кроме того, «ЕМ Групп Украина» не подала справку об отсутствии налоговой задолженности и не заверила подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) копию перевода одного из документов.

Днепровский «Укрстальпостач» принадлежит нікопольцю Виталию Хараиму. В июне 2016 года фирма получила единственные два подряды КП «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский) относительно поставки труб на 300 тыс грн.

Единственным конкурентом стало днепровское ООО «Украинская трубопромышленная компания» («УПТК») никопольчанина Александра Брика по цене 1,79 млн грн., что более чем вдвое дешевле. Заявку отклонили, потому что компания не загрузила в срок окончательное предложение по результатам аукциона.

Оба соперника используют один и тот же номер телефона.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» - электрогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская обл.), Змиевской (Харьковская обл.) И Углегорской (Донецкая обл.) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 - пылеугольные, а 5 - предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.