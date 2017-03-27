Украина в феврале сократила потребление угля на 14%
11:18, 27 марта 2017Энергетика
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По сравнению с январем 2017 года потребление угля сократилось на 22,5%.
Иллюстрация REUTERS
Украина в феврале 2017 года сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,7% - до 3,869 млн тонн.
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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Также сообщается, что по сравнению с январем 2017 года потребление угля сократилось на 22,5%.
Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года Украина увеличила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,8% - до 4,967 млн тонн.
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