Украина в феврале сократила потребление угля на 14%

Украина в феврале 2017 года сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,7% - до 3,869 млн тонн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Также сообщается, что по сравнению с январем 2017 года потребление угля сократилось на 22,5%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года Украина увеличила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,8% - до 4,967 млн тонн.