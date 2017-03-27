"Укрнафта" просит Гройсмана посодействовать в решении вопроса экспорта нефти

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой посодействовать в ускоренном решении вопроса о внесении изменений в Порядок проведения аукционов по продаже сырой нефти и газового конденсата, с тем чтобы допустить на эти торги международные нефтетрейдинговые компании, разрешить экспорт добытой нефти и не допустить затоваривания складов компании. Об этом говорится в письме «Укрнафты», текстом которого располагает УНИАН.

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«Укрнафта» обращается к Вам с просьбой посодействовать в ускоренном принятии решения об улучшении Порядка проведения аукционов по реализации нефти и газового конденсата», - говорится в тексте документа.

В письме сообщается, что с марта 2017 года единственный действующий НПЗ в Украине (Кременчугский завод) начал производство нефтепродуктов экологического класса «Евро-5». Для этого предприятие наладило импорт нефти из Азербайджана, в результате чего возникли риски для сбыта «Укрнафтой» своей нефти.

«Последние три аукциона по продаже нефти компанией не состоялись. При этом мы обязаны уплачивать рентную плату за пользование недрами в государственный бюджет. В результате компания накопила значительные остатки нефти и газового конденсата. Текущая стоимость нефти и конденсата, которые могли бы быть проданы на аукционах, составляет 2,5 млрд грн», - сказано в письме. По состоянию на 23 марта остается менее четырех недель до того момента, как будут заполнены все мощности компании по хранению добытого сырья.

Согласно позиции «Укрнафты», устранить эти риски можно при условии внесения изменений в Порядок проведения аукционов. Эти изменения предполагают разрешение компании осуществлять продажи собственной нефти более широкому кругу покупателей, а именно зарубежным переработчикам или международным нефтетрейдинговым компаниям, а также разрешение устанавливать цены в иностранной валюте.

Согласно письму, реализация предложенных мер позволит увеличить уровень конкуренции на аукционах, оптимизировать оборотный капитал «Укрнафты» и устранить риски несвоевременных расчетов перед бюджетом или контрагентами компании.

«Решение этого вопроса на сегодня тормозится на уровне отдельных министерств и ведомств… Еще раз просим Вас посодействовать в ускоренном рассмотрении предложений «Укрнафты», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, «Укрнафта» по итогам 2016 года стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тыс. тонн в сутки.

В конце января 2017 года в «Укрнафте» сообщили, что компания планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 млрд грн, тогда как в прошлом году, ввиду ограниченных финансовых возможностей, инвестиции составили всего лишь 510 млн грн.

6 марта компания первый раз обратилась к Гройсману с просьбой о внесении изменений в Порядок организации и проведения биржевых аукционов, с тем чтобы убрать ограничения на экспорт нефти. Данная проблема стала еще более острой после того, как несколько назначенных аукционов не состоялись, в результате чего компания не смогла реализовать свою нефть на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.