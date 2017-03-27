В украинских хранилищах осталось 8 миллиардов кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 18 по 25 марта сократились на 0,2%, или на 15 млн куб. м, - до 8,122 млрд куб. м с 8,137 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 25 марта из хранилищ было отобрано 400 тыс. куб. м газа, а закачано – 14,5 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.

11 марта «Укртрансгаз» сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 млн куб. м в сутки.