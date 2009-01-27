Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне ожиданий доклада правительства США о росте запасов топлива в стране, сообщает агентство Рейтер.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,41 доллара - до 46,96 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,74 доллара - до 45,73 доллара за баррель.