Участие Азербайджана в «Набукко» зависит от цены на газ

Азербайджан примет решение об участии в проекте строительства газопровода "Набукко" в зависимости от того, какая цена будет предложена за проводимый через него газ, заявил в понедельник находящийся с рабочим визитом в Венгрии президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости со ссылкой на бакинское информагентство АПА.

Для строительства трубопровода "Набукко", который будет доставлять каспийский природный газ в Центральную Европу через Турцию и Балканы в обход России, создан консорциум Nabucco Gas Pipeline International GmbH.

Участниками-компаниями строительства "Набукко" с равными долями по 16,67% каждая являются на данный момент австрийская OMV Gas & Power GmbH, венгерская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкий Botas и германский RWE Supply & Trading GmbH. OMV и RWE учредили в декабре 2008 года в Лондоне компанию Caspian Energy Company (CEC), которая будет заниматься изучением возможностей транспортировки газа из Каспийского региона в Европу.

Стоимость "Набукко" оценивается в 7,9 миллиарда евро. Предполагается, что треть расходов профинансируют акционеры, остальное - финансово-кредитные организации.

Пропускная мощность газопровода длиной более 3,3 тысячи километров составит 31 миллиард кубометров в год. Работы по его строительству планируется завершить до 2013 года.

Алиев отметил также, что вопрос об участии Азербайджана в проекте "Набукко" пока не решен окончательно.

"Азербайджану сделано несколько предложений. Есть предложение от российского "Газпрома", - сказал Алиев, отметив, что "диверсификация маршрутов газового экспорта позволит Азербайджану увеличить доходы от торговли газом".

"В интервью глава государства коснулся значения проекта "Набукко", реализующихся в республике энергетических проектов, добычи газа, роли Азербайджана, превратившегося в лидера Южного Кавказа, в энергобезопасности Европы, а также азербайджанско-венгерских отношений", - говорится также в сообщении азербайджанского информагентства.