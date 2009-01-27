Газовый конфликт усилил взаимопонимание Украины и ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ситуация с транзитом газа в Европу даже усилила взаимопонимание между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью изданию Financial Times в Брюсселе, где Президент находится с рабочим визитом.

В частности, Президент выразил категорическое несогласие с тем, что эта ситуация негативно повлияла на отношения Украины и ЕС и перспективы евроинтеграции нашего государства. По его убеждению, напротив, это дало толчок к последующему взаимопониманию сторон. «Это даже усиливает импульс взаимопонимания в евроинтеграции. Мы честные в рамках этого инцидента, и правда за нами», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время глава государства отметил, что январские события засвидетельствовали чрезмерную зависимость стран ЕС от единого поставщика энергоносителей и показали отсутствие единой газовой политики в Евросоюзе. «Украинская составляющая - это маленький отголосок этой глобальной проблемы», - добавил он. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что организация газовых отношений на двустороннем уровне не наилучшим образом отвечает современным европейским интересам.

Отдельно Президент прокомментировал договоренности, достигнутые между Украиной и Россией относительно поставок газа в Украину и транзита через ее территорию. Он повторил, что предусмотренная ими ценовая формула является непродуманной, и украинская сторона этим документом взяла на себя непростые обязательства. Однако глава государства заверил европейских потребителей, что Украина четко выполнит эти обязательства.

***Financial Times - ведущая ежедневная британская бизнес-газета, которая на сегодня занимает первое место в рейтинге самых влиятельных международных изданий.

Financial Times печатается в 24 городах мира, представленна в четырех вариантах: для Великобритании, континентальной Европы, США и Азиатско-тихоокеанского региона. Ежедневный печатный тираж – 450 000 экземпляров, читательская аудитория составляет приблизительно 1,4 млн. человек в 110 странах.