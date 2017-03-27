ОПЕК готовится к продлению нефтяной сделки о сокращении добычи

Пять стран ОПЕК и Оман выступили за продление сделки по сокращению объемов добычи нефти после окончания срока ее действия в конце июня, пишет Bloomberg. Сделка была заключена между картелем и 11 независимыми нефтедобывающими странами в конце прошлого года.

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«Мы готовы поддержать», — заявил министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес 26 марта, говоря о продлении сделки. Из стран ОПЕК аналогичной позиции придерживаются Ирак, Алжир, Ангола и Кувейт.

«Считаю целесообразным продление соглашения на шесть месяцев», — отметил министр энергетики Омана Мухаммед аль-Румхи в ходе встречи производителей нефти в Кувейте, которая состоялась 25–26 марта.

В марте Кувейт стал первой страной, которая выступила в пользу продления сделки по сокращению добычи. Министр нефти страны Иссам аль-Марзук объяснил это тем, что мировые запасы сокращались медленнее, чем ожидалось. После достижения договоренности по сделке между ОПЕК и 11 странами нефть Brent подорожала на 20%, однако ралли замедлилось в марте после сообщений о росте добычи и запасов в США, передает RNS.

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24 марта по итогам торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) нефть Brent подешевела до $50,8 за баррель, что стало наименьшим значением на закрытии торгов с ноября прошлого года. 27 марта стоимость нефти Brent на торгах снизилась до $50,38 за баррель.

Очередной саммит ОПЕК состоится 25 мая в Вене, где представители картеля обсудят продление сроков действия соглашения о сокращении добычи.

По итогам встречи в Кувейте комитет по мониторингу выполнения соглашения, в который входят министры энергетики Кувейта, Алжира, Венесуэлы, России и Омана попросил Секретариат ОПЕК вновь оценить условия на рынке нефти и составить к апрелю рекомендации относительно продления соглашения.

Однако из пресс-релиза комитета была удалена рекомендация о продлении соглашения до конца 2017 года, которая там была в проекте документа. Вместо этого было указано, что комитет еще подумает над тем, стоит ли делать такую рекомендацию.

Опрошенные Bloomberg аналитики пришли к мнению, что у ОПЕК нет другого выбора, иначе как продлить сделку. Когда страны — участницы соглашения начали сокращать добычу, добыча начала расти в других странах, в частности в США, что ставит под угрозу усилия ОПЕК и ее партнеров по стабилизации нефтяного рынка.