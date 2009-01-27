ЕС и Турция начинают консультации по ”Набукко”

В столице Венгрии Будапеште 27 января открывается международная встреча на высшем уровне для обсуждения проблем, связанных со строительством трубопровода из района Каспийского моря в Европу, сообщает Немецкая волна.

"Набукко" планируется проложить в обход России через территорию Турции в страны Евросоюза. Эксперты отмечают, что решение о проведении встречи было принято на фоне недавнего газового конфликта между Россией и Украиной. Как ожидается, на встрече, помимо лидеров стран - участниц проекта, будет также присутствовать премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. На минувшей неделе Евросоюз и Турция подтвердили общую заинтересованность в реализации этого проекта.